L'acquisto dell'olandese da parte del Manchester United nell'estate 2024 è stato concluso per una cifra di 45 milioni di euro. Tuttavia, le sue prestazioni in maglia rossa non hanno soddisfatto le aspettative, portando a un calo di fiducia e a un possibile trasferimento in Italia. Il Milan, interessato, valuta ora un possibile rilancio del giocatore, che finora ha registrato numeri deludenti nelle sue apparizioni con i Red Devils.

Non ha mai funzionato. Joshua Zirkzee al Manchester United è una storia di insuccesso, di poche gioie e troppe panchine, una delle tante buone idee dei Red Devils sul mercato degli ultimi anni trasformatesi in delusione, se non in fallimento. Il talento sbocciato a Bologna in una stagione da Champions League, dopo due anni a Old Trafford ha accumulato 52 partite di Premier complessive ma appena 5 gol in 37’ medi di impiego, scesi in questo 2025-26 a 26,5’. Due allenatori diversi e due traghettatori lo hanno avuto a disposizione e hanno tutti concluso che Zirkzee per ora in Premier non funziona. Non al Manchester United, almeno. Lo ha capito anche lui, convinto che quella scommessa inglese che ha tanto voluto la sta perdendo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zirkzee, i numeri del flop allo United. Ora il rilancio al Milan?

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