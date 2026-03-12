CdS – Zirkzee lascerà il Manchester United
Secondo quanto riportato dal Corriere, Joshua Zirkzee lascerà il Manchester United. La notizia si riferisce a una decisione presa dal giocatore e riguarda il suo futuro nel club inglese. La decisione viene comunicata in un momento in cui si avvicina la prossima finestra di mercato estiva. Nessun dettaglio sulle modalità o sui tempi della partenza.
2026-03-12 14:20:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Joshua Zirkzee continua ad essere al centro di voci di mercato a pochi mesi dal via della sessione estiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, l’attaccante olandese potrebbe tornare a chiedere la cessione nelle prossime settimane terminando così l’avventura a Old Trafford. Manchester United, l’esperienza di Zirkzee ai titoli di coda. L’esperienza di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra essere davvero ai titoli di coda. Il 24enne ha trovato poco spazio sia con Amorim che con Carrick. Appena 4 presenze da titolare per lui, l’ultima delle quali il 30 dicembre scorso, quando c’era ancora il manager portoghese al timone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
