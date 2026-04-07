Zirkzee Juve i bianconeri seguono da vicino l’attaccante Le novità sulle richieste del Manchester United e sulla concorrenza

La Juventus sta monitorando da vicino l’attaccante olandese, con attenzione alle ultime evoluzioni riguardanti il Manchester United. La società bianconera si sta concentrando sulle richieste del club inglese e sulla presenza di altri pretendenti sul mercato. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane. Le trattative tra le parti interessate continuano senza comunicazioni ufficiali.

di Angelo Ciarletta Zirkzee Juve, la Vecchia Signora segue da vicino l’olandese. Le novità sulle richieste del Manchester United e sulla concorrenza. La Juve osserva con estremo interesse gli sviluppi legati al futuro di Joshua Zirkzee, che potrebbe lasciare il Manchester United nella prossima finestra estiva di mercato. Stando alle indiscrezioni riportate dal portale TeamTalk, il club inglese valuterebbe il cartellino del giocatore circa 35 milioni di euro. MERCATO JUVE LIVE Si tratta di una cifra considerata accessibile per la società bianconera, intenzionata a rinforzare il reparto avanzato con un profilo giovane ma già esperto. Tuttavia, la concorrenza per assicurarsi le prestazioni dell’olandese è folta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, i bianconeri seguono da vicino l’attaccante. Le novità sulle richieste del Manchester United e sulla concorrenza Leggi anche: Zirkzee Juve, l’olandese piace ai bianconeri ma bisogna convincere il Manchester United. Tutte le novità Zirkzee Juve, l’attaccante può tornare in Serie A: c’è l’apertura al prestito da parte del Manchester United. La strategia bianconeradi Redazione JuventusNews24Zirkzee Juve, Di Marzio svela la resistenza degli Spurs per il Kolo Muani, bianconeri in pressing mentre l’olandese... Temi più discussi: Sorpresa Lukaku, è sulla lista mercato Juve! Vlahovic allo sprint, ma il preferito è…; Il Napoli punta Joshua Zirkzee: trattativa avviata con il Manchester United, le cifre; Juventus, blitz in Premier: Ottolini lo regala a Spalletti; Mercato Milan pista Zirkzee sempre viva | nuovi segnali dall’Inghilterra l’olandese resta intrigato Le ultime. Dall'Inghilterra: Juve su Zirkzee, ma occhio al Como e alle tedescheLa Juventus sarebbe tornata a seguire con una certa attenzione Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 della nazionale olandese che potrebbe lasciare il suo attuale club, il Manchester United, ... tuttojuve.com Serie AZirkzee torna in Serie A? C'è un club sulle tracce dell'attaccante tedesco, ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione ... calcionews24.com #Zirkzee, si complica la pista #Juve Concorrenza in #SerieA - facebook.com facebook Secondo Tuttosport l'agente di Joshua Zirkzee lo avrebbe proposto alla Juventus per l'estate Il prezzo è di saldo: cosa 'solo' 25 milioni La notizia completa nel primo commento x.com