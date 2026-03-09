Tutela dell’identità storico-culturale del centro e compatibilità con le attività commerciali

Il centro storico di Perugia rappresenta il cuore della città, dove convivono storia, cultura e attività commerciali. La tutela dell’identità storico-culturale del quartiere è al centro delle discussioni, con attenzione a mantenere l’equilibrio tra preservazione e sviluppo. Le autorità e le parti interessate lavorano per garantire che le attività economiche siano compatibili con le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo.

"Il centro storico di Perugia non è solo uno spazio urbano: è il cuore identitario della città, il luogo in cui storia, cultura, residenza e attività economiche devono continuare a convivere in equilibrio. Per questo abbiamo ritenuto necessario avviare una riflessione seria sugli strumenti che il Comune ha a disposizione per tutelarlo e accompagnarne lo sviluppo con maggiore attenzione". L'annuncio porta la firma di Antonio Donato, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Perugia, in merito all’ordine del giorno presentato in Consiglio comunale insieme al consigliere Stefano Nuzzo (M5S) sulla tutela dell’identità storico-culturale del centro storico e sugli indirizzi per la disciplina delle attività economiche nelle aree di maggiore valore urbano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

