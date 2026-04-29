Zhegrova Juve Moretto è convinto | Posso garantirvi al 100% che il club bianconero…

Un giornalista ha riferito che un esperto di mercato ha affermato con certezza che il club bianconero è interessato a un calciatore. Secondo quanto dichiarato, l’accordo potrebbe essere vicino o già concluso, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui termini della trattativa. La notizia si concentra sulle affermazioni di Moretto, che si dice sia molto sicuro dell’interesse della squadra.

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