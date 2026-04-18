Zhegrova vuole restare alla Juve | qual è la posizione del club bianconero Ultime

Un giocatore esprime il desiderio di proseguire la sua avventura con la squadra, affermando di voler rimanere e di cercare più opportunità in campo. La società ha preso nota di questa volontà e sta valutando le prossime mosse. La situazione attuale riguarda quindi un atleta che mira a rafforzare il proprio ruolo nella rosa, mentre il club analizza le possibilità di conferma o eventuali interventi sul mercato.

Zhegrova vuole restare alla Juve e desidera più spazio: qual è la posizione del club bianconero. Ultime sul futuro dell’esterno kosovaro. Il domani di Edon Zhegrova è ancora un libro tutto da scrivere. A oggi, l’esterno kosovaro non ha certezze su ciò che gli riserverà la prossima sessione di mercato: sebbene sia consapevole delle riflessioni in corso in casa Juventus, non si è ancora entrati nel vivo di una trattativa concreta. La priorità assoluta, d’altronde, resta il campo e il finale di una stagione che richiede la massima concentrazione.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova vuole restare alla Juve: qual è la posizione del club bianconero. Ultime Notizie correlate Mateta al Milan è saltato, clamoroso. Può inserirsi la Juventus? Qual è la posizione del club bianconeroMalen Juve, spunta il nome del centravanti olandese per l’attacco bianconero in estate. Norton Cuffy alla Juve, Ottolini vuole portare il suo ‘pupillo’ in bianconero: la valutazione e le ultime su questa possibile trattativadi Francesco SpagnoloNorton Cuffy alla Juve, Ottolini continua a seguire con attenzione il giocatore del Genoa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Zhegrova in uscita dalla Juventus? Fabrizio Romano rivela la volontà dell'esterno Bianconero; Non vuole andare via!: Juve, spunta la posizione dell’attaccante bianconero; Zhegrova, l’interesse del Besiktas e la voglia di rivalsa in bianconero; Fabrizio Romano su Zhegrova: Ora pensa solo alla Juve, deciderà in estate il suo futuro. Romano: Zhegrova concentrato sulla Juventus, deciderà il suo futuro in estateNonostante le voci su un possibile interesse del Besiktkas, Fabrizio Romano ha spiegato che Edon Zhegrova deciderà il suo futuro soltanto durante il mercato estivo: Non ... tuttojuve.com Romano: Zhegrova non sta trattando con il Besiktas. Ci tiene tanto alla Juventus e…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Edon Zhegrova, spiegando che il giocatore vorrebbe provare a giocarsi le sue chance in bianconero: A proposito di ... tuttojuve.com ZHEGROVA vuole lottare per giocarsi un posto nella Juventus. facebook