Juve che sorpresa Boga | ha convinto tutti il club pensa già al riscatto

Un attaccante ivoriano ha lasciato un’impressione positiva durante le sue recenti apparizioni, segnando due gol e fornendo un assist in sette brevi spezzoni di partita. La sua performance ha eliminato qualsiasi incertezza sulla sua condizione atletica e ha attirato l’attenzione del club, che ora valuta la possibilità di esercitare il riscatto.

Comunque vada, sarà stato un affare. Arrivato senza troppe pretese dopo quasi due mesi di inattività per una folle aggressione da parte dei tifosi del Nizza, Jeremie Boga si sta dimostrando come un vero e proprio uomo in più della Juve. Tanto che, sfruttando anche un accordo molto vantaggioso messo nero su bianco, i dirigenti bianconeri stanno già pensando al suo riscatto a fine stagione. Fu un vero e proprio blitz quello portato a termine dalla dirigenza juventina nella notte tra il 31 gennaio e l'1 febbraio, che, sul momento, dava più l'impressione di risultare un ripiego dopo il fallimento delle operazioni Mateta e En-Nesyri che di essere un rinforzo reale per Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

