Zelensky sotto attacco | smascherato il falso video dell’interprete

Un video che mostrava un'interprete durante un discorso del presidente è stato smentito da Kyiv24, che ha spiegato si trattava di un materiale manipolato. L'organizzazione ha affermato che il filmato non rappresenta fedelmente quanto accaduto e ha chiarito che l'interprete coinvolta non ha pronunciato quelle parole. La vicenda ha attirato l'attenzione sui rischi di fake news e sulla diffusione di contenuti alterati online.

? Cosa sapere Kyiv24 smentisce il video manipolato dell'interprete Tetiana Sadovnycha durante un discorso di Zelensky.. L'uso dell'intelligenza artificiale mira a simulare una protesta interna contro il governo ucraino.. La redazione di Kyiv24 ha smentito ufficialmente la diffusione di un filmato manipolato che mostra l’interprete Tetiana Sadovnycha interrompere una traduzione per contestare il presidente Zelensky con gesti e cartelli durante una diretta televisiva. L’episodio, che sta circolando con estrema rapidità sui canali digitali, presenta una scena in cui la professionista della lingua dei segni, impegnata a tradurre un discorso incentrato sui traguardi economici del capo dello Stato ucraino, verrebbe colta in un atto di aperta protesta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zelensky sotto attacco: smascherato il falso video dell’interprete Notizie correlate Il video dell’interprete che dà del «bugiardo» a Zelensky è un deepfake della propaganda russaCircola un video che ritrae un presunto scandalo avvenuto durante una diretta della tv ucraina Kyiv24. Made in Italy sotto attacco: il falso ruba 17 miliardi all’exportIl centro congressi dell’Unione Industriali di Torino ha ospitato, mercoledì 15 aprile 2026, un bilancio cruciale sulla difesa della qualità...