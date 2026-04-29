Il video dell’interprete che dà del bugiardo a Zelensky è un deepfake della propaganda russa

Circola un video che ritrae un presunto scandalo avvenuto durante una diretta della tv ucraina Kyiv24. Nelle immagini si vede un’interprete della lingua dei segni che, mentre il presidente Volodymyr Zelensky interviene durante un discorso, interromperebbe la traduzione per mostrare un cartello con la scritta «Vi stanno mentendo» (??????????), dopo averlo definito «bugiardo» a gesti. L’emittente ucraina ha diffuso le immagini originali che dimostrano come il cartello e i gesti contestatari siano stati aggiunti digitalmente con l’uso dell’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. Il video non mostra un reale episodio di protesta, ma è un deepfake.🔗 Leggi su Open.online

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Argomenti più discussi: Il video della protesta di un’interprete dei segni contro Zelensky sulla tv ucraina è falso; No, la BBC non ha diffuso la (falsa) notizia che un quadro rubato di Cézanne è stato trovato nell’ufficio di Zelensky; No, il re di Svezia non si è rifiutato di stringere la mano a Zelensky.

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