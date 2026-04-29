Zanchi dopo Atalanta Juve Primavera | Bravi a non mollare ai rigori è cambiata l’inerzia

Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Juventus Primavera, il vice allenatore dell’Atalanta ha commentato la partita, evidenziando come la squadra sia riuscita a mantenere la determinazione e a cambiare l’inerzia durante i rigori. La partita si è conclusa con un successo per i nerazzurri, ottenuto grazie alla tenacia mostrata nel corso dell’incontro e alle decisioni prese durante la lotteria dei rigori.

di Marco Baridon Zanchi, vice allenatore dell’Atalanta Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria in finale di Coppa Italia con la Juve. (inviato all’Arena Civica di Milano) – Marco Zanchi, vice allenatore dell’Atalanta Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria in finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata MAI MOLLATO – «Prima di cominciare vorrei fare un pensiero per mister Bosi, avrebbe meritato lui di vivere in prima persona questa partita. Non è stata la nostra miglior prestazione oggi, l’abbiamo sentita troppo. La qualità più grande è stata non mollare fino alla fine.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zanchi dopo Atalanta Juve Primavera: «Bravi a non mollare, ai rigori è cambiata l’inerzia» Notizie correlate Leggi anche: L’Atalanta vince ai rigori la Coppa Italia Primavera: Juve battuta sotto gli occhi di Spalletti e Comolli Atalanta Juve Primavera 5-2 dcr: bianconeri sconfitti ai rigori, doccia fredda tremenda. La Dea vince la Coppa Italiadi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia; L’Atalanta Primavera alla caccia della Coppa Italia dopo 23 anni: a Milano la sfida alla Juventus; Caccia al trofeo stregato: Zanchi guida la Primavera contro la Juve di Padoin per infrangere il tabù di Coppa; FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA / ATALANTA-JUVENTUS Frana Gomme Madone calcio d'inizio ore 17. Juve Primavera beffata in extremis, Rizzo non basta: l'Atalanta vince la Coppa Italia ai rigoriManca ormai poco al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juve. I precedenti sorridono ai bianconeri, che negli ultimi 4 incontri ha sempre vinto. In questa stagione, ... tuttosport.com Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... juventusnews24.com #Juve Primavera beffata in extremis, Rizzo non basta: l'Atalanta vince la Coppa Italia ai rigori shorturl.at/WsKDp x.com Juve Primavera beffata in extremis, Rizzo non basta: l'Atalanta vince la Coppa Italia ai rigori https://shorturl.at/WsKDp - facebook.com facebook