Paolo Zampolli ha presentato una querela contro Report presso la procura di Roma. La denuncia riguarda presunte affermazioni diffamatorie e calunniose, e fa seguito a una querela già presentata nei giorni scorsi contro due persone per reati di diffamazione, calunnia ed estorsione. Zampolli ha anche precisato di non aver mai fatto deportare nessuno e di non essere indagato per truffa all’Onu.

Dopo aver, nei giorni scorsi, querelato Amanda Ungaro e Victoria Drake per i reati di diffamazione, calunnia ed estorsione, Paolo Zampolli ha formalizzato attraverso il suo avvocato Maurizio Miculan querela alla procura di Roma nei confronti di Report. A dirlo lo staff dello stesso Zampolli, ambasciatore e "rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali". "La querela afferisce a dei post pubblicati sui profili social della testata giornalistica, con riserva di ulteriore integrazione relativa ai due servizi messi in onda su RAI 3 in data 19.04.2026 e 26.04.2026", si legge nella nota, "Il primo aspetto denunciato riguarda l'accusa mossa a Zampolli di aver fatto arrestare e deportare la ex compagna Amanda Ungaro, circostanze espressamente escluse dal Dipartimento per la Sicurezza Interna Statunitense (Dhs).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zampolli denuncia Report: "Mai fatto deportare nessuno, io non indagato per truffa all'Onu"

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