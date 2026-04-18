Un uomo coinvolto in un'indagine sui cecchini a Sarajevo ha dichiarato di sostenere la grande Serbia, ma di non aver mai visitato i Balcani né tantomeno partecipato a vacanze nella regione. Durante un interrogatorio, ha riferito di arrivare al poligono con auto di lusso, come Maserati o Mercedes, e di mantenere un profilo discreto. La sua posizione nel contesto delle investigazioni è al centro dell’attenzione.

Milano, 18 aprile 2026 – Si presentava no al poligono con auto di grossa cilindrata, Maserati o Mercedes. Qualcuno aveva tatuaggi “con il paracadute e il numero del reggimento”, caratteristici dell’appartenenza alla Folgore: “Li ammiravo perché avevano avuto il coraggio di andare a combattere per un ideale e in seguito ho fatto propri i loro racconti, presentandomi per quello che non sono mai stato. Sono stato stupido, adesso ne pago le conseguenze”. Lucio C., 65 anni, risponde al telefono dalle campagne dell’Alessandrino, dove si è ritirato una volta andato in pensione dopo una vita da impiegato nel Comune di Genova, con accanto la sua legale, Licia Sardo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cecchini a Sarajevo, parla l’indagato: “Io per la grande Serbia, ma da lontano. Nei Balcani mai stato nemmeno in vacanza”

Cecchini a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio: invito a comparire per un ottantenne

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