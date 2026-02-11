Moretti | nessuno ha mai fatto verifiche

L'impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato verificato né dal Comune né dal Cantone. A dirlo è stato Moretti, che ha confermato come nessuno si sia preoccupato di controllare il sistema. La scoperta solleva dubbi sulla sicurezza dell'edificio e mette in discussione le responsabilità di chi doveva fare controlli regolari.

13.22 "L'impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato controllato né dal Comune né dal Cantone". Così nel primo interrogatorio Jacques Moretti,proprietario del locale a Crans Montana, in Svizzera, dove a Capodanno sono morti 41 ragazzi, bruciati nelle fiamme divampate nel sottoscala adibito a discobar, e 115 gli ustionati sopravvissuti. L'interrogatorio in un'Aula sovraffollata, nel campus universitario di Sion. Audizione riservata alle domande dei legali di parte civile. Domani verrà interrogata la moglie Jessica.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Moretti Constellation

Un giovane finora sconosciuto alle cronache giudiziarie è stato fermato nel corso dell’inchiesta sugli scontri di Torino.

È un ragazzo di 22 anni, incensurato, che si definiva anarchico tra i conoscenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Moretti Constellation

Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans-Montana, Roze si risveglia dopo tre settimane di coma: I Moretti e chi non ha fatto i controlli sono i responsabili; Tocchiamo gli schermi, ma non tocchiamo mai nessuno: una mostra sul digitale come pelle; Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa.

Crans, Moretti: «Nessuno ha usato gli estintori, tutti pensavano alla fuga. L'i mpianto di ventilazione mai controllato»«L'impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone». Lo ha riferito oggi durante ... ilmattino.it

Crans-Montana, 18enne esce dal coma e accusa Jessica Moretti: Non ha aiutato nessuno, piangeva e bastaRoze, 18enne svizzera uscita dal coma una settimana fa, ha parlato di Jessica Moretti, che ha detto di aver visto fuori dal Costellation: Non ha ... fanpage.it

"Jessica Moretti Guardava il suo bar che bruciava e piangeva. Ha visto i feriti: non ha aiutato nessuno. Noi eravamo ustionati vicino a lei, quasi morti: non ci ha chiesto nemmeno come stavamo. Fissava il locale e ci girava le spalle. Lo trovo inaccettabile". Q - facebook.com facebook

Crans-Montana, la sopravvissuta si sveglia e accusa #jessica moretti: «Avrebbe potuto spegnere l'incendio. Piangeva ma non aiutava nessuno» x.com