Hiv trasmesso alla figlia negate cure e visite mediche alla bimba | genitori a processo per maltrattamenti

Due genitori sono stati portati in tribunale a Bologna con l’accusa di aver maltrattato la figlia, che è rimasta in ospedale per un anno e si trovava in condizioni gravi. Secondo le accuse, i genitori avrebbero trasmesso all’ospedale il virus HIV senza fornire cure o visite mediche alla bambina. Il processo è attualmente in corso.

Bologna, 12 marzo 2026 – Due genitori sono a processo a Bologna per maltrattamenti aggravati alla figlia, rimasta ricoverata per un anno, a rischio vita. Infatti, come riporta l’ Ansa, quando la madre era incinta avrebbero nascosto a tutti la sua sieropositività. Poi dopo il parto, nel 2017, non avrebbero fatto nulla per scoprire se la malattia era stata trasmessa alla figlia. Non solo, non hanno curato la bimba, né l'hanno vaccinata o fatta visitare da un pediatra fino quasi ai 6 anni, quando ormai la piccola aveva contratto gravi infezioni, oltre all' Aids. Dopo, hanno continuato a opporsi ai medici, ostacolando l'assistenza e la somministrazione di farmaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

