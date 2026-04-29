Zahara Jolie, vestita con un abito floreale rosa e un cerchietto bianco, si è alzata in piedi davanti alla sala e ha iniziato a parlare. Nel suo discorso, ha parlato del rapporto con sua madre, evidenziando come questa le abbia trasmesso forza e determinazione. Le sue parole hanno suscitato emozione tra i presenti, che hanno ascoltato con attenzione il suo intervento.

Vestita con un elegante abito floreale rosa e un cerchietto con veletta bianco, Zahara Jolie si è alzata in piedi davanti alla sala e ha cominciato a parlare. Lentamente, scegliendo le parole con cura, ha raccontato di sua madre, Angelina Jolie. Siamo ad Atlanta, durante il brunch madri-figlie organizzato da alcune associazioni locali, tra cui la confraternita femminile Alpha Kappa Alpha dello Spelman College, di cui fa parte Zahara. Accanto a lei, seduta in prima fila, c’era Angelina Jolie in un abito panna molto chic, gli occhi puntati sulla figlia. In sala, tante altre ospiti. Ma il momento era tutto per loro due: madre e figlia. Un legame che la 21enne ha cercato di descrivere con parole sue.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zahara Jolie commuove tutti con un discorso sul legame con sua madre Angelina: «Sono una donna forte perché mi ha cresciuta una donna forte»

Notizie correlate

Zahara commuove: il legame unico con Angelina Jolie e i valori appresi? Cosa sapere Zahara parla del legame con Angelina Jolie durante un evento alla Spelman College.

Dopo Zahara, Vivienne e Shiloh, è il turno di Maddox: il figlio più grande di Angelina Jolie e Brad Pitt ha cancellato anche sulla carta il legame con il padreAnche Maddox, il figlio più grande di Angelina Jolie e Brad Pitt, rinuncia al cognome paterno e adotta solo quello della madre.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Zahara Jolie in lode di mamma Angelina (senza mai citare papà Brad Pitt); Zahara commuove | il legame unico con Angelina Jolie e i valori appresi.