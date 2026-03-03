Maddox, il figlio più grande di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha deciso di eliminare il cognome del padre e ora utilizza esclusivamente quello della madre. Questa scelta segue quella di Zahara, Vivienne e Shiloh, che avevano già fatto lo stesso in passato. La decisione di Maddox si riflette sulla documentazione ufficiale, dove ora compare solo il nome del suo lato materno.

Anche Maddox, il figlio più grande di Angelina Jolie e Brad Pitt, rinuncia al cognome paterno e adotta solo quello della madre. La decisione è balzata agli occhi di chi ha visto Couture, il nuovo film in cui recita Angelina, cui Maddox ha lavorato come assistente alla regia. Maddox rinuncia al cognome Pitt e tiene solo Jolie. Nei titoli di coda il nome del 24enne scorre sullo schermo solo come “ Maddox Jolie ”. Nessuna traccia di Pitt, cognome paterno. Dopo il matrimonio con Angelina, Brad aveva adottato sia Maddox sia Zahara, i bambini che la star cinquantenne aveva a sua volta adottato nel 2002 e nel 2005. L’ormai ex coppia condivide sei figli: oltre a Maddox, 24 anni, ci sono Pax, 22 anni, Zahara, 21 anni, Shiloh, 19 anni, e i gemelli diciassettenni Knox e Vivienne. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo Zahara, Vivienne e Shiloh, è il turno di Maddox: il figlio più grande di Angelina Jolie e Brad Pitt ha cancellato anche sulla carta il legame con il padre

Dopo Shiloh, Zahara e Vivienne, anche Maddox si aggiunge alla lista dei figli dei Brangelina che hanno scelto di togliere la parentela da Brad Pitt dal proprio nome x.com

