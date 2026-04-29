Almeno due persone sono finite sotto inchiesta a seguito di un episodio avvenuto allo stadio Zaccheria, dove si sono verificati uno scontro tra tifosi e accuse di tentativi di estorsione ai danni di alcuni spettatori ai tornelli d’ingresso. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di non procedere con il carcere per gli indagati, che rimangono comunque coinvolti nel procedimento. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza all’interno dell’impianto.

? Cosa sapere Il Gip Mario De Simone ha respinto il carcere per gli indagati dello stadio Zaccheria.. Le indagini riguardano presunte estorsioni e minacce legate al controllo dei tornelli a Foggia.. Il 27 aprile il giudice per le indagini preliminari Mario De Simone ha respinto le misure cautelari in carcere per gli indagati della società incaricata del servizio di sicurezza nello stadio Pino Zaccheria di Foggia, aprendo un caso di minacce e presunte estorsioni legate al controllo dei tornelli. Tra i corridoi dello stadio e le piccole aperture considerate riservate da alcuni addetti, si è consumato un braccio di ferro per il comando della sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaccheria, allarme sicurezza: scontro e presunte estorsioni ai tornelli

Notizie correlate

Scontro a Roma: SUV investe studente, allarme sicurezzaUn drammatico scontro stradale ha coinvolto un adolescente di 13 anni e un uomo di 64 anni nel quadrante sud della Capitale.

Brindisi-Lecce, incidente sulla SS613: scontro tra camion e auto, traffico deviato e allarme sicurezza stradale.Un incidente tra un camion e un’auto ha provocato la chiusura della strada statale 613, la Brindisi-Lecce, in direzione sud, all’altezza degli...