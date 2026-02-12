Brindisi-Lecce incidente sulla SS613 | scontro tra camion e auto traffico deviato e allarme sicurezza stradale

Un incidente si è verificato questa mattina sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Un camion e un’auto si sono scontrati, provocando la chiusura temporanea della strada in direzione sud. Il traffico si è subito bloccato, creando disagi per chi viaggiava tra le due città. I mezzi di soccorso sono intervenuti sul posto, ma al momento si conoscono ancora i dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La Polizia sta gestendo la viabilità e cerca di ripristinare la circolazione il prima possibile.

Brindisi-Lecce, incidente sulla statale 613: traffico in tilt e allarme sicurezza. Un incidente tra un camion e un'auto ha provocato la chiusura della strada statale 613, la Brindisi-Lecce, in direzione sud, all'altezza degli svincoli di San Pietro Vernotico e Torchiarolo, nella mattinata di giovedì 12 febbraio 2026. La viabilità è stata deviata sulla provinciale San Pietro Vernotico-Campo di Mare, causando forti disagi e rallentamenti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi tra le persone coinvolte. Dinamica dell'incidente e interventi sul campo. L'allarme è scattato intorno alle 10:14 di giovedì 12 febbraio, quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti l'incidente.

