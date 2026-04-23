Mercato Inter Romano | Il nome più caldo per la porta rimane uno! Attesi sviluppi

Sul fronte del mercato, un dirigente della società nerazzurra ha annunciato che il nome più probabile per rinforzare la rosa rimane invariato, mentre si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni. La società sta lavorando per definire i dettagli e le trattative sono in corso. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora data riguardo ai nomi coinvolti o alle tempistiche, ma si prevede che ci saranno sviluppi a breve.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente per l’Inter. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza dei nerazzurri sta valutando con estrema attenzione la gestione del pacchetto arretrato. Il focus principale riguarda la porta, un ruolo delicato dove l’equilibrio tra esperienza e prospettiva sarà fondamentale per lo scacchiere tattico di Cristian Chivu. PAROLE – « L”Inter continua il suo lavoro per un nuovo portiere, nonostante le ottime risposte di Josep Martinez.Il nome più caldo rimane quello di Guglielmo Vicario con cui c’è già stato contatto, apertura totale dal portiere aspettando il destino del Tottenham.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Romano: «Il nome più caldo per la porta rimane uno! Attesi sviluppi» Mercato Inter Romano Sgancia la Bomba! Colpo Top in Arrivo! Notizie correlate Calciomercato Milan, Romano: “Jackson tornerà al Chelsea. Nome caldo per il mercato italiano”Vi ricordate quando in estate Nicolas Jackson era stato accostato al Milan? L'attaccante senegalese non sta convincendo al Bayern Monaco e - con ogni... Leggi anche: Mercato Inter, Romano svela il retroscena: «Per la porta c’è un giocatore che vuole i nerazzurri. Ecco di chi si tratta…» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alajbegovic ha scelto l'Italia: i tre club che lo vogliono; Romano: Inter, Fort piace molto anche a Chivu. Presto si parlerà di Bastoni e allora…; C'è un intreccio di mercato che passa da Bergamo e Madrid e avvicina Koné all'Inter; Romano – La verità sul cambio di modulo dell’Inter e i giocatori che cercherà sul mercato. Diaby…. Romano: Inter, ecco la strategia in porta. Apertura totale Vicario, la sensazione è che…L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie di mercato dell'Inter per il ruolo di portiere della prossima stagione ... msn.com Mercato Inter, rivoluzione in difesa? Fabrizio Romano fa chiarezzaL’Inter si prepara alla sfida in semifinale di Coppa Italia contro il Como. Christian Chivu dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni, ma potrà contare sull’apporto di Bisseck. Il tedesco è rientrato da ... spaziointer.it UN MERCATO CHE FA GUADAGNARE MOLTI, MA NON FA VINCERE NESSUNO ANALISI DI ENZO BELFORTE E così alla fine la Coppa Italia se la giocheranno Inter e Lazio. Le semifinali sono stante certamente interessanti, ma anche un po’ preoccupanti, - facebook.com facebook Mercato Inter, tutto sul 26-27: ecco chi resta e chi andrà via, nome per nome x.com