Yacht alle Cayman | multa da 12 milioni per l’IVA evasa in Italia

Una corte della Liguria ha confermato una multa di 12 milioni di euro per un yacht di lusso chiamato Predator, sequestrato alle Isole Cayman. L’accusa riguarda un’evasione dell’IVA in Italia legata alla compravendita e alla gestione del natante. La decisione si basa su un procedimento legale che ha coinvolto le autorità italiane e le autorità fiscali internazionali, confermando la sanzione già imposta in precedenza.

? Cosa sapere La Corte della Liguria conferma multa da 12 milioni per lo yacht Predator alle Cayman.. L'imbarcazione ha evaso l'IVA stazionando 12 anni nei porti di Imperia e della Francia.. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria ha respinto il 15 aprile 2026 l’appello presentato dalla società armatrice e dal comandante dello yacht Predator, confermando un accertamento fiscale da circa 12 milioni di euro per evasione dell’IVA contestata dalla Dogana di Imperia. Il provvedimento sancisce la legittimità delle verifiche avviate nel 2021 dall’allora Ufficio delle Dogane di Imperia — oggi Area Territoriale di Imperia – Ufficio ADM Liguria 3 — dopo che l’imbarcazione privata, registrata sotto bandiera delle Isole Cayman, aveva violato le norme relative al regime doganale di ammissione temporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Yacht alle Cayman: multa da 12 milioni per l’IVA evasa in Italia Notizie correlate Olbia, blitz doganale: sequestrato yacht da 600mila euro per IVA evasa? Cosa sapere Finanzieri sequestrano yacht da 600mila euro a Olbia per evasione IVA superiore a 100mila euro. Privacy, multa da 12,5 milioni dal Garante a Poste ItalianeIl Garante per la Privacy ha irrogato una sanzione complessiva da 12,5 milioni al gruppo Poste, di cui 6,624 euro a Poste Italiane e una di 5,877...