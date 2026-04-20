Privacy multa da 12,5 milioni dal Garante a Poste Italiane

Il Garante per la Privacy ha deciso di multare il gruppo Poste Italiane con una sanzione totale di 12,5 milioni di euro. La cifra più alta, di circa 5,88 milioni di euro, riguarda l’ente principale, mentre altre 6,62 milioni di euro sono state comminate a Poste Italiane. La decisione deriva da contestazioni legate alla gestione dei dati personali e alla tutela della privacy degli utenti.

Il Garante per la Privacy ha irrogato una sanzione complessiva da 12,5 milioni al gruppo Poste, di cui 6,624 euro a Poste Italiane e una di 5,877 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Privacy, multa da 12,5 milioni dal Garante a Poste Italiane Notizie correlate Maxi multa a Poste Italiane e Postepay dal Garante della Privacy, sanzione da 12,5 milioni per "dati illeciti"Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una multa complessiva superiore a 12,5 milioni di euro a Poste Italiane e alla... Leggi anche: Garante Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pubblicato online un atto di citazione con i dati anagrafici di 12 cittadini firmatari: sanzionata Eni per violazione della privacy; Alstom, 120 anni a Vado Ligure e 20 milioni investiti; Borse Ue appese ai negoziati Usa-Iran, a Milano (-1,3%) stacco cedole; Varese: le multe a 2,4 milioni. Maxi multa a Poste Italiane e Postepay dal Garante della Privacy, sanzione da 12,5 milioni per dati illecitiPoste Italiane e PostePay, multa dal Garante della Privacy di 12,5 milioni di euro. La difesa della società e le misure da applicare ... virgilio.it Multa da 12,5 milioni a Poste Italiane e Postepay, il Garante della Privacy: «Invasione eccessiva nel privato degli utenti»L’autorità: «Trattati illecitamente i dati personali di milioni di utenti». L’indagine avviata dopo segnalazioni e reclami nel 2024 ... corriere.it Nel mirino le modalità di funzionamento delle app BancoPosta e Postepay. La replica dell’azienda: “Poste Italiane respinge ogni addebito e ribadisce la correttezza e la trasparenza del proprio operato” Leggi l'articolo #GarantePrivacy facebook Il Garante della Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni. Nel mirino le modalità di funzionamento delle app BancoPosta e Postepay #ANSA x.com