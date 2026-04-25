Olbia blitz doganale | sequestrato yacht da 600mila euro per IVA evasa

A Olbia, le forze di polizia hanno sequestrato uno yacht del valore di circa 600 mila euro, sospettato di aver evaso più di 100 mila euro di IVA. L’operazione è stata condotta nell’ambito di controlli mirati al contrasto dell’evasione fiscale nel settore nautico. Il sequestro è stato effettuato dopo una verifica fiscale che ha portato alla scoperta di irregolarità nelle pratiche di importazione e pagamento dell'imposta.

? Cosa sapere Finanzieri sequestrano yacht da 600mila euro a Olbia per evasione IVA superiore a 100mila euro.. Il proprietario italiano residente all'estero è denunciato alla Procura di Tempio Pausania per contrabbando.. I finanzieri del Comando Provinciale di Sassari e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari hanno sequestrato un’imbarcazione da diporto dal valore di 600 mila euro in un cantiere navale della zona industriale di Olbia, dopo aver accertato l’evasione di oltre 100 mila euro di IVA. L’operazione, conclusasi questo sabato 25 aprile 2026, ha colpito un natante con bandiera del Regno Unito che si trovava fermo nel territorio dell’Unione Europea da più di 18 mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, blitz doganale: sequestrato yacht da 600mila euro per IVA evasa Notizie correlate Commercio illecito di gasolio agricolo, scatta il blitz: sequestrato compendio aziendale da 600mila euroSequestrato un compendio aziendale da oltre 600mila euro a un esponente della criminalità foggiana. Scoperta frode sulle accise a Udine, così veniva evasa l'Iva con carburante importato illegalmenteEseguiti numerosi controlli e sequestri di prodotti petroliferi dalla Guardia di Finanza nella provincia di Udine, dove sono stati individuati... Aggiornamenti e dibattiti Olbia, sequestrato yacht di lusso: il proprietario denunciato per contrabbando – Ecco che cosa sappiamoIntensificazione dei controlli nei cantieri e al porto della Guardia di Finanza e dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane ... lanuovasardegna.it Olbia, controlli su imbarcazioni di lusso: sequestrato yacht da 600.000 euro | VideoGuardia di Finanza e Dogane sequestrano uno yacht di lusso da 600.000 euro. Denunciato il proprietario per violazione delle norme doganali ... cagliaripad.it