Xylella Cia dà la sveglia su pulizia di terreni e strade | Agire subito per fermare i vettori

Un rappresentante della Confederazione italiana agricoltori ha sottolineato l’urgenza di intervenire rapidamente nella gestione dei terreni e delle strade per contenere la diffusione della Xylella. Ha rivolto un appello a enti pubblici e gestori di aree demaniali, evidenziando che siamo nel periodo in cui devono essere adottate le misure obbligatorie per contrastare lo stadio giovanile dei vettori. La richiesta riguarda la necessità di agire subito per fermare la diffusione della malattia.