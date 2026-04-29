XRP si mantiene stabile intorno ai 1,40 dollari, con la maggior parte della liquidità concentrata tra 1,40 e 1,50 dollari. Tuttavia, il superamento di determinati livelli tecnici potrebbe portare a vendite di massa tra i trader, creando potenziali oscillazioni di prezzo significative. La criptovaluta si trova in una fase delicata, tra zone di resistenza e supporto che potrebbero determinare sviluppi futuri nel breve termine.

? Cosa sapere XRP staziona a 1,40 dollari con liquidità concentrata tra 1,4 e 1,5 dollari.. Il superamento dei livelli tecnici può innescare liquidazioni di massa per i trader.. Il mercato di XRP si trova in una fase di stallo attorno alla soglia di 1,40 dollari, con l’analista Ted Pillows che identifica zone di liquidità critiche capaci di scatenare movimenti violenti nei prossimi giorni. Mentre Bitcoin mostra una traiettoria ascendente, la criptovaluta rimane intrappolata in un range ristretto da diverse settimane, accumulando pressione sia verso l'alto che verso il basso. Magneti di prezzo tra stop-loss e posizioni short. La stagnazione attuale di XRP non è un semplice riposo, ma una fase di preparazione tecnica dove le forze contrarie stanno caricando le proprie scommesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - XRP in bilico: tra zone critiche e rischi di una scossa violenta

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