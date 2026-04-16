Terremoto 6.3 nel Pacifico | scossa violenta tra Nuova Zelanda e Kermadec

Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato nel Pacifico, tra le acque a nord della Nuova Zelanda e le isole Kermadec. La scossa è stata avvertita nella zona compresa tra l’Isola Settentrionale e le isole Kermadec, senza segnalazioni di danni immediati o vittime al momento. La zona si trova in una regione soggetta a frequenti attività sismiche.

Un violento movimento tellurico di magnitudo 6.3 ha scosso le acque a nord della Nuova Zelanda, colpendo l’area compresa tra l’Isola Settentrionale e le Isole Kermadec. Il sisma è stato registrato alle ore 01:29 locali del 17 aprile, ovvero alle 15:29 italiane del 16 aprile, con un epicentro situato a una profondità di 12 chilometri. Le rilevazioni sismografiche confermano che la perturbazione si è concentrata a sud-est delle Kermadec. Al momento non risultano segnalazioni di danni materiali o vittime sulla terraferma. L’evento sismico si inserisce in un quadro di attività costante per il settore, dove i primi mesi del 2026 hanno già diverse scosse con intensità compresa tra magnitudo 4 e oltre 6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto 6.3 nel Pacifico: scossa violenta tra Nuova Zelanda e Kermadec Notizie correlate Leggi anche: Terremoto nel Mar Tirreno, violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli Leggi anche: Terremoto nel Mar Tirreno, violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli. «Avvertita anche a Milano» Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Terremoti nel mondo - rapporto sismico per il 5 aprile 2026; Terremoti nel mondo - rapporto sismico per il 15 aprile 2026; Terremoti nel mondo - rapporto sismico per il 16 aprile 2026. CHI SA DOVE SONO LE CITTÀ DI NELSON E PICTON Le due città nel cartello stradale della foto sono in Nuova Zelanda...ma la cosa più strana e che in Nuova Zelanda, sotto il cartello stradale, ci sia la maglietta di PizzAut. Indossata dal mitico Mattia, giova facebook