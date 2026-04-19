Terremoto 6.3 nel Pacifico | scossa violenta tra Tonga e Samoa

Un terremoto di magnitudo 6.3 si è verificato nel Pacifico meridionale, interessando l’area di Hihifo nel Regno di Tonga. La scossa è stata forte e improvvisa, con effetti che si sono fatti sentire nella regione tra Tonga e Samoa. Al momento non sono stati segnalati danni o vittime, ma le autorità stanno monitorando la situazione e le eventuali conseguenze del sisma.

Un violento movimento tellurico di magnitudo 6.3 ha scosso le acque del Pacifico meridionale, colpendo la zona di Hihifo nel Regno di Tonga. L’evento sismico si è verificato alle ore 19:34 italiane di domenica 19 aprile, con un epicentro situato in mare, nelle immediate vicinanze delle isole di Samoa e delle Samoa Americane. I rilievi tecnici forniti dall’USGS indicano che l’ipocentro della scossa si trovava a una profondità di circa 14 chilometri. Questa caratteristica, legata alla scarsa profondità del punto di origine, potrebbe aver reso il terremoto molto più percepibile si trova nelle aree limitrofe. Nonostante la forza dell’evento, le autorità locali stanno attualmente monitorando lo scenario e non sono state segnalate conseguenze di rilievo fino a questo momento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto 6.3 nel Pacifico: scossa violenta tra Tonga e Samoa Notizie correlate Leggi anche: Terremoto 6.3 nel Pacifico: scossa violenta tra Nuova Zelanda e Kermadec Leggi anche: Terremoto nel Mar Tirreno, violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Terremoti nel mondo - rapporto sismico per il 15 aprile 2026; Terremoti nel mondo - rapporto sismico per il 9 aprile 2026; Terremoto 6.3 nel Pacifico | scossa violenta tra Nuova Zelanda e Kermadec. Sisma improvviso nel Pacifico: registrata forte scossa di magnitudo 6.3Una forte scossa di terremoto in Nuova Zelanda è stata registrata nella notte del ... msn.com Terrore nel Pacifico: terremoto devastante da 7.4, allerta tsunami poi revocataUna serie di forti scosse di terremoto ha colpito l’oceano Pacifico al largo della ... msn.com Terremoto di magnitudo 6.3 nel Pacifico: scossa al largo di Tonga nella regione di Hihifo | DATI e MAPPE facebook La sala consiliare di Buja intitolata al commissario del terremoto Giuseppe Zamberletti, considerato il padre della moderna Protezione civile italiana per il suo ruolo nella gestione della emergenza in Friuli nel 1976 x.com