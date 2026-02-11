Carnevale | Sagra degli Gnocchi con sfilate mascotte cibo e vino gratuiti per tutti!

La sagra degli gnocchi di Cesinali ha preso il via con sfilate, mascotte e tanta allegria. La manifestazione, che si svolge in Irpinia, offre cibo e vino gratuiti per tutti i partecipanti. Famiglie e gruppi si sono ritrovati in piazza per divertirsi tra carri colorati e musica, mentre i più piccoli hanno potuto scattare foto con le mascotte e assaggiare specialità locali. La festa prosegue anche nei prossimi giorni, attirando visitatori da tutta la regione.

La Zeza di Cesinali: Un Carnevale da Non Perdere in Irpinia. La Zeza di Cesinali, una delle feste carnevalesche più attese della Campania, entrerà nel vivo il 14, 15 e 17 febbraio. Questa celebrazione, che si svolge a Cesinali, in provincia di Avellino, è nota per le sue sfilate colorate e le tradizioni locali che affondano le radici nella cultura irpina. Quest'anno, l'evento è reso ancora più speciale dalla famosa Sagra degli Gnocchi e Cotechino al Sugo, che promette piatti deliziosi e vino gratuito per tutti.

