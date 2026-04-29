WWE | Video generati con AI a NXT ma il pubblico non gradisce

Durante una recente trasmissione di NXT, la WWE ha utilizzato video generati con intelligenza artificiale, suscitando reazioni negative tra il pubblico presente in studio. I fan hanno espresso insoddisfazione per questa scelta, che ha attirato l’attenzione sui social media e tra gli spettatori. La decisione di integrare contenuti creati tramite AI ha generato discussioni sulla percezione e sull’accettazione di questa tecnologia nel contesto dello sport e dell’intrattenimento.

La WWE ha portato l’intelligenza artificiale direttamente in TV, ma la reazione dei fan non si è fatta attendere ed è stata tutt’altro che positiva. Durante l’episodio del 28 aprile di NXT, è andato in onda un video promozionale stilizzato dedicato a Zaria, successivo al Last Woman Standing Match della settimana precedente. Il segmento presentava immagini molto drammatiche e una narrazione intensa, ma molti spettatori hanno subito sospettato che fosse stato realizzato utilizzando l’intelligenza artificiale. Il video AI di WWE NXT accende il dibattito sull’uso della tecnologia. Nel video, Zaria lanciava un messaggio oscuro alla sua avversaria, riflettendo sulla brutalità dell’incontro e su ciò che la attende in futuro.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Video generati con AI a NXT, ma il pubblico non gradisce Notizie correlate Leggi anche: Gatti ladri per amore e altri che vengono lasciati: sui social spopolano i video-dramma generati con l’Ai (ma non sempre sono ‘educativi’) X limita la monetizzazione: stop ai video di guerra generati con l’AI non segnalatiIl social media X ha annunciato nuove regole per il suo sistema di monetizzazione, prendendo una posizione chiara sui contenuti generati...