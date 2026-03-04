X limita la monetizzazione | stop ai video di guerra generati con l’AI non segnalati

Il social media X ha introdotto nuove regole che limitano la monetizzazione dei contenuti. In particolare, ha deciso di bloccare i video di guerra generati con l’intelligenza artificiale se non vengono segnalati. Queste modifiche riguardano il sistema di monetizzazione e sono state comunicate ufficialmente dall’azienda. La misura si applica ai contenuti artificiali non contrassegnati come tali.

Il social media X ha annunciato nuove regole per il suo sistema di monetizzazione, prendendo una posizione chiara sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Gli account che pubblicano video sulla guerra creati con l'AI senza indicarlo esplicitamente saranno esclusi dal programma di monetizzazione per 90 giorni. La sospensione diventerà permanente in caso di violazioni ripetute. Secondo Nikita Bier, dirigente di X, in contesti di guerra «è fondamentale che le persone abbiano accesso a informazioni autentiche». L'obiettivo è ridurre la diffusione di contenuti manipolati, sensazionalistici o ingannevoli che possono influenzare l'opinione pubblica o creare disinformazione.