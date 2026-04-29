WWE quando la libertà ti premia

Benvenuti a tutti su Zonawrestling.net. Sono Dario Rondanini e vi saluto con questa nuova puntata settimanale dedicata al mondo del wrestling. In questa occasione, parleremo di un evento recente che ha coinvolto alcuni protagonisti della federazione, analizzando i dettagli di quanto accaduto e le reazioni che ne sono scaturite. Restate con noi per scoprire tutte le novità e le notizie più aggiornate.

Amici ed amiche di Zonawrestling.net, un saluto a voi tutti dal vostro Dario Rondanini, di nuovo con voi per un nuovo appuntamento settimanale. Devo confessare che vengo a voi un po’ in punta di piedi con questo editoriale, perchè l’argomento mi stuzzicava da un po’, e sinceramente non ho mai trovato il coraggio di presentarlo. Ho pensato tante volte a come impostarlo, e alla fine credo che il modo migliore sia partire da un aneddoto. L’aneddoto in questione viene dall’ospitata fatta dal famoso tiktoker e streamer Santizap da Chris Van Vliet, dove gli veniva chiesto chi fosse secondo lui il wrestler più sottovalutato del 2025. Quasi senza pensare, Santizap ha parlato del personaggio protagonista del pezzo di oggi: El Grande Americano.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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