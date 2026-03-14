Pedala Firenze ti premia si rinnova | nuovi incentivi per chi usa la bicicletta per spostarsi in città

L’iniziativa “Pedala, Firenze ti premia” si rinnova con l’introduzione di incentivi per chi utilizza la bicicletta per spostarsi in città. Dopo aver sperimentato con successo il progetto, le autorità hanno deciso di renderlo permanente, dotandosi di una nuova app e di premi più articolati. La novità coinvolge cittadini e utenti abituali delle piste ciclabili della città.

Dopo il grande successo della sperimentazione l’iniziativa diventa strutturale con una app e nuovi premi. Il progetto premiato anche da ANCI oltre che da Future for Cities, crescerà fino a 4.500 partecipanti con incentivi per circa 420.000 euro per un anno Pedala, Firenze ti premia” rilancia: dopo il grande successo della sperimentazione l’iniziativa diventa strutturale con una app e nuovi premi. Il progetto premiato anche da ANCI oltre che da Future for Cities, crescerà fino a 4.500 partecipanti con incentivi per circa 420.000€ per un anno. L’iniziativa, che da quasi due anni incentiva economicamente fino a 30€ al mese l’uso della bicicletta per spostamenti sistematici, si apre a nuovi partecipanti e si rinnova con l’app IF e nuovi premi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Ciak, si pedala: il festival che unisce cinema e bicicletta cerca i nuovi talenti under 35Il festival Cinebike del Friuli Venezia Giulia lancia la quarta edizione del concorso internazionale dedicato agli under 35. Leggi anche: Premi per chi usa la bicicletta con il progetto Pin Bike del Comune