WWE | Night of Champions a rischio? Nick Khan | Andremo solo se sarà sicuro

La WWE sta monitorando attentamente la situazione in Medio Oriente, poiché le tensioni geopolitiche nella regione sono state sollevate come motivo di preoccupazione. L’evento Night of Champions, previsto per il 27 giugno a Riyadh, potrebbe essere rinviato o cancellato se le condizioni di sicurezza non saranno giudicate adeguate. Il dirigente ha dichiarato che la decisione finale sarà presa solo se la sicurezza dei partecipanti e del pubblico sarà garantita.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente preoccupano anche la WWE, che sta valutando con grande attenzione la situazione in vista di Night of Champions, il premium live event in programma il 27 giugno a Riyadh, in Arabia Saudita. A fare chiarezza sui piani della compagnia è stato direttamente Nick Khan durante un recente town hall meeting interno di TKO, le cui dichiarazioni sono state riportate da POST Wrestling. Nick Khan e la priorità sicurezza per la trasferta saudita. Davanti ai dipendenti, Nick Khan ha messo in chiaro che la WWE procederà con la trasferta in Arabia Saudita soltanto in presenza di garanzie precise. Il presidente della compagnia ha spiegato che il monitoraggio della situazione è costante e che la decisione finale verrà presa solo dopo aver valutato attentamente le condizioni sul campo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Night of Champions a rischio? Nick Khan: “Andremo solo se sarà sicuro” Notizie correlate WWE: Nick Khan difende il prodotto dalle criticheDopo un’era post Vince McMahon in cui tutto ciò che la WWE proponeva veniva accolto con caloroso entusiasmo dal pubblico, si è entrati nell’era TKO... WWE: Night of Champions in Arabia Saudita a rischio per il conflitto in Medio OrienteSecondo quanto riportato da POST Wrestling, che cita diverse fonti interne, la WWE avrebbe fissato internamente la data del 27 giugno per Night of... Aggiornamenti e contenuti dedicati Nick Khan Addresses Saudi Risk, AI Plans, & Huge WrestleMania Move In TKO Town HallNick Khan details Saudi Arabia safety plans, WWE’s growing AI use and future WrestleMania strategy during a revealing internal TKO town hall. ewrestlingnews.com WWE: Annunciate data e location di Night of ChampionsDopo il viaggio in Arabia Saudita dello scorso anno, la WWE ha annunciato dove si terrà Night of Champions quest'anno ... spaziowrestling.it