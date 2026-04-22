Durante l’episodio di NXT del 21 aprile, Lizzy Rain ha fatto il suo debutto nel roster della federazione, apparendo nella seconda parte dello speciale “Revenge”. La sua prima apparizione ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che hanno potuto assistere a un momento energico e originale. Il debutto è stato annunciato ufficialmente per la settimana successiva, lasciando in attesa il pubblico di ulteriori dettagli sulla sua presenza nel campionato.

Lizzy Rain ha fatto la sua prima apparizione a NXT durante l’episodio del 21 aprile, nella seconda serata dello speciale “Revenge”, regalando ai fan un momento davvero energico e fuori dagli schemi. Nel corso della puntata è andato in onda video dedicato a un nuovo talento in arrivo, e proprio lì è stata introdotta Lizzy Rain. Con una colonna sonora heavy metal sparata a tutto volume, la nuova arrivata si è presentata come una vera rocker, lasciando subito intendere di voler dimostrare che il metal non morirà mai e che a NXT farebbero bene a tenerla d’occhio. Al termine del promo, Lizzy Rain ha annunciato che farà il suo debutto sul ring già la prossima settimana.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: NXT introduce Lizzy Rain, debutto fissato per la prossima settimana

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