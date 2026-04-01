WWE sbarca su Netflix Italia | da oggi RAW SmackDown NXT e WrestleMania in diretta

Il 1° aprile 2026, la WWE ha aggiunto Netflix Italia alla sua distribuzione in Italia, rendendo disponibili in streaming in diretta programmi come RAW, SmackDown, NXT e WrestleMania. Questa novità riguarda il pubblico italiano e rappresenta una modifica nella distribuzione dei contenuti della federazione di wrestling. La piattaforma Netflix Italia ospiterà ora questi eventi, offrendo agli utenti italiani l'accesso a queste trasmissioni.

Roma, 1° aprile 2026 – Da oggi, 1° aprile 2026, la WWE cambia ufficialmente casa anche per il pubblico italiano e approda su Netflix Italia con un pacchetto che punta a diventare il nuovo punto di riferimento per gli appassionati. La piattaforma ospiterà infatti RAW, SmackDown e NXT in diretta, insieme a tutti i Premium Live Event, incluso WrestleMania, in esclusiva per l’Italia. Si tratta di un passaggio importante nella distribuzione del prodotto WWE nel nostro Paese. La novità era stata annunciata da Netflix all’interno della presentazione della propria offerta italiana per il 2026 e segna, nei fatti, una svolta netta: non più una fruizione frammentata tra piattaforme e finestre diverse, ma un’offerta pensata per concentrare in un solo abbonamento l’intero cuore della programmazione WWE. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

WWE su Netflix in Italia dal 1° aprile 2026: RAW, SmackDown, NXT e WrestleMania in direttaDal 1° aprile 2026 la WWE arriva su Netflix in Italia: gli show settimanali RAW, SmackDown e NXT e tutti i Premium Live Event, saranno disponibili in...

La WWE sbarca su Netflix Italia: il conto alla rovescia è iniziatoL'annuncio che farà feliciti tutti i fan del wrestling: l'intera programmazione degli show sarà finalmente disponibile su Netflix anche nel nostro...

WWE su NETFLIX in Italia: da dove iniziare

Tutto quello che riguarda su Netflix Italia

Temi più discussi: Cosa guardare su Netflix ad aprile? Tutte le novità tra film, serie TV e originals; Netflix: tutti i film e le serie TV di aprile 2026; Netflix Aprile 2026: tutti i film e le serie TV in arrivo; Amazon: 7 Funko POP WWE per prepararsi all'arrivo su Netflix, manca poco.

Il wrestling come non lo abbiamo mai visto: la WWE su Netflix è una rivoluzione che aspettavamo da anniIl primo aprile 2026 non è uno scherzo. È la data in cui la WWE cambierà casa anche in Italia, lasciando Discovery+ e DMAX dopo diversi anni di esposizione in chiaro per approdare in esclusiva su Netf ... today.it

Finalmente ci siamo, da domani tutta la WWE su NetflixIl grande giorno è arrivato, da domani mercoledì 1 aprile, la WWE sbarcherà su Netflix, una nuova era anche in Italia sta per iniziare ... spaziowrestling.it

WWE + Netflix: mancano solo 2 giorni. Raw, SmackDown, NXT, tutti i PLE! In diretta, on demand, con commento in italiano. Guardi quando vuoi! Mozzafiatante! Fate girare e... Alzate... il... Volume! - facebook.com facebook