Dopo l’evento Stand & Deliver, il terzo brand della WWE ha trascorso due settimane chiamate Revenge, durante le quali si sono conclusi diversi archi narrativi e alcuni protagonisti sono stati salutati in vista del passaggio al roster principale. Questa pausa ha segnato l’inizio di una nuova fase per NXT, che ora si prepara a ripartire con nuove sfide e storyline.

Ben ritrovati lettori di Zona Wrestling e appassionati di NXT! Dopo Stand & Deliver, il terzo brand della WWE si è preso due settimane, denominate Revenge, per chiudere diverse storie e salutare i grandi protagonisti di questi ultimi anni pronti ormai al salto nel main roster. In attesa di vedere chi esordirà a SmackDown abbiamo visto i debutti a Raw di Sol Ruca e Ethan Page, con Joe Hendry pronto a seguirli la prossima settimana. Dato per scontato l’addio di Jacy Jayne, forse in formazione completa con Fallon Henley e Lainey Reid, sono tanti i grandi nomi che hanno chiuso con NXT seguendo a pochi mesi di distanza Oba Femi, Trick Williams e Je’Von Evans.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dopo Revenge, per NXT inizia una nuova era

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