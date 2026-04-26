Una petizione è stata avviata online per chiedere il ritorno di Kairi Sane in WWE, dopo che l’atleta è stata licenziata. La campagna raccoglie firme da parte di fan che desiderano rivederla in scena. La richiesta ha attirato l’attenzione sui social media, dove molti commentano la necessità di rivedere la sua presenza nel roster. La WWE non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda.

È stata lanciata una petizione per chiedere il ritorno di Kairi Sane in WWE dopo il suo licenziamento. La mobilitazione dei fan per riportare Kairi Sane in WWE ha raggiunto un nuovo livello. Nelle ultime ore, infatti, è apparsa su Change.org una petizione che invita la compagnia a mettere nuovamente sotto contratto l’ex campionessa. Nel testo della petizione vengono spiegati i motivi per cui i sostenitori ritengono che il ritorno della giapponese sia fondamentale, sottolineando l’impatto che ha avuto durante la sua esperienza in WWE. Viene celebrata la sua eredità e il forte legame costruito con il pubblico: “Kairi Sane, un talento fenomenale e un’icona amata nel mondo del wrestling, manca profondamente ai fan di tutto il mondo sin dal suo addio alla WWE.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: I fan si mobilitano per Kairi Sane, scatta la petizione per il suo ritorno

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