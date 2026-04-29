WWE | I post di Triple H ancora bersagliati dalle proteste per Kairi Sane

Durante un evento legato a WrestleMania 42, Triple H ha condiviso un contenuto dietro le quinte, ma i commenti dei fan si sono concentrati sulle proteste riguardanti il licenziamento di Kairi Sane. I post pubblicati sono stati rapidamente bersaglio di critiche e richieste di spiegazioni. La discussione sui social si è concentrata principalmente sulla decisione di licenziare l’ex wrestler, generando un acceso dibattito tra gli utenti.

Triple H ha provato a mettere i riflettori su un dietro le quinte di WrestleMania 42, ma i fan hanno trasformato il momento nell’ennesima protesta per il licenziamento di Kairi Sane. Con un nuovo post sui social ha rilanciato l’ultimo video pubblicato dalla WWE, dedicato alla preparazione del PPV e contenente anche una sequenza con CM Punk. L’idea era celebrare il lavoro che si nasconde dietro l’evento più importante dell’anno della compagnia, ma le risposte si sono riempite in fretta dello stesso messaggio che i tifosi stanno spingendo da quando sono arrivati i tagli al roster. Il post di Triple H invaso dall’hashtag #WeWantKairi. Il video è stato condiviso con una breve didascalia di accompagnamento: “È un lavoro di squadra.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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