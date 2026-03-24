Durante l’ultimo episodio di WWE Raw, Iyo Sky si è avvicinata a Kairi Sane per cercare di consolarla dopo la sconfitta in coppia con Asuka contro Bayley e Lyra Valkyria. La scena si è verificata nel corso della trasmissione, mentre i due si trovavano nel backstage. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli riguardo a un possibile match a WrestleMania.

Durante l’episodio di WWE Raw di ieri sera, Iyo Sky ha cercato di consolare Kairi Sane dopo la sconfitta subita da lei e Asuka contro Bayley e Lyra Valkyria. In un video pubblicato in seguito sul suo account X, Iyo Sky ha anche affrontato il tema del trattamento scorretto riservato da Asuka a Kairi. Iyo Sky dice nel video: “ Rhea è passata a SmackDown e io non sono più la campionessa di coppia. Ora sto iniziando a vedere le cose chiaramente. Kairi avrà anche scelto di seguire Asuka di sua spontanea volontà, ma il modo in cui Asuka sta trattando Kairi in questo momento non è giusto”. Continua: “Kairi deve rendersene conto e deve andarsene da lì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Iyo Sky prova a consolare Kairi Sane a RAW, in arrivo un Triple Threat a WrestleMania?

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