Dopo oltre undici anni trascorsi tra NXT e il roster principale, Apollo Crews ha annunciato il suo licenziamento dalla WWE. La sua carriera nel circuito iniziata nel 2012 si è conclusa recentemente, lasciando il mondo del wrestling professionistico senza uno dei suoi volti più noti. Durante il suo periodo in WWE, Crews ha partecipato a numerosi incontri e eventi senza mai raggiungere un livello di grande popolarità tra il pubblico.

Tra NXT e main roster, Apollo Crews ha trascorso ben 11 anni in WWE. 11 anni in cui la sua presenza, forse, non è mai stata davvero incisiva agli occhi del grande pubblico, ma che ha saputo comunque cavalcare l’onda e dare una connotazione importante sia alla sua presenza che alla sua assenza. Il nome di Apollo Crews figura nell’elenco dei tanti licenziamenti operati da TKO e WWE in quello che è per molti diventato il venerdì nero del Pro Wrestling targato appunto WWE, e superato l’impatto iniziale con il licenziamento ha anche lui rotto il silenzio in merito. Apollo Crews si congeda dalla WWE. Contrariamente ad altri, Apollo non ha avuto parole al vetriolo per la compagnia, anzi ha rivolto un accorato messaggio di ringraziamento ai colleghi e al lungo periodo trascorso in WWE.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Apollo Crews rompe il silenzio dopo il suo licenziamento

Triple H Under Pressure...Star Breaks Silence After Firing...Backstage Concern After WWE Releases

Notizie correlate

Horner rompe il silenzio sul suo licenziamento in Red Bull: “Jos e Max Verstappen non sono i responsabili”In Drive to Survive 8 Christian Horner parla per la prima volta del licenziamento dalla Red Bull: assolve Max e Jos Verstappen e indica Oliver...

WWE: Giovanni Vinci racconta il suo licenziamentoTra i tanti licenziamenti che spesso la WWE effettua tra i suoi dipendenti, quello che più di tutti ha sorpreso i fan italiani è stato quello di...