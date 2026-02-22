Blake Monroe | Ecco perché ho scelto la WWE e perché sono partita da NXT

Blake Monroe ha deciso di entrare nella WWE dopo aver vinto il titolo NXT Women’s North American, un successo che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La sua scelta deriva dall’interesse per le grandi opportunità offerte dalla federazione e dalla volontà di crescere nel wrestling professionistico. Monroe ha già mostrato determinazione e talento durante il suo breve periodo in NXT, puntando a consolidare la propria carriera nel circuito. La sua esperienza prosegue con entusiasmo.

Blake Monroe si avvicina al suo primo anno completo in WWE con alle spalle “solo” un regno di 52 giorni come NXT Women’s North American Champion. L’ex stella della AEW ha raccontato ai microfoni di Notsam Wrestling i motivi dietro il passaggio alla WWE e al passaggio dal sistema NXT, tra voglia di migliorare e nuove sfide. La divisione femminile della WWE come fattore decisivo per Blake Monroe. Blake Monroe ha parlato delle ragioni che l’hanno portata a lasciare la AEW per approdare in WWE. La wrestler ha spiegato che la scelta è stata dettata soprattutto dalla profondità del roster femminile della compagnia di Stamford: “Uno dei motivi principali per cui volevo venire in WWE è che la divisione femminile è profondissima. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Jaida Parker torna a NXT e prende di mira Blake MonroeIl 13 gennaio, NXT ha regalato una serata ricca di novità, tra cui l’annuncio di un ladder match a sei uomini per l’NXT Championship.

WWE: Titolo vinto per errore, caos totale a NXT dopo Thea Hail vs Blake MonroeUn episodio di NXT esplode in caos dopo una vittoria inaspettata: Thea Hail conquista il North American Women’s Championship in modo accidentale, scatenando scompiglio tra i protagonisti e lasciando tutti senza parole.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: WWE: Un infortunio al collo ferma Jaida Parker. Blake Monroe dirottata verso lo Speed Title.

Jaida Parker era appena rientrata da un infortunio e potrebbe di nuovo rimanere ai box. Nel frattempo Blake Monroe potrà competere per lo Speed Title a partire dalla prossima settimana - facebook.com facebook

WWE: Un infortunio al collo ferma Jaida Parker. Blake Monroe dirottata verso lo Speed Title x.com