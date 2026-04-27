Karolína Plíšková conquista i quarti di finale e batte un record all’Madrid Open

Karolína Plíšková ha raggiunto i quarti di finale all’Madrid Open, battendo un record nel torneo. La giocatrice ceca ha superato il turno e si è qualificata per la fase successiva. Questa vittoria le ha permesso di tornare ai vertici del tabellone. La partita si è conclusa con un risultato positivo per lei, consolidando la sua presenza tra le migliori del torneo.

"> Karolina Pliskova Ritorna ai Vertici al Madrid Open. Karolina Pliskova ha dimostrato di essere tornata a sorridere al Madrid Open, raggiungendo i quarti di finale di un torneo WTA 1000 per la prima volta in oltre due anni. La tennista ceca ha conquistato la vittoria in due set contro Solana Sierra, confermando i segnali di ripresa dopo un lungo periodo di difficoltà. Pliskova, che ha raggiunto il numero uno del mondo nel 2017, ha visto la sua carriera ostacolata da infortuni che l’hanno riportata fuori dalla top 100. Due interventi chirurgici alla caviglia sinistra, conseguenti a un infortunio avvenuto agli US Open del 2024, hanno ritardato il suo rientro.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Karolína Plíšková conquista i quarti di finale e batte un record all’Madrid Open. Notizie correlate Leggi anche: ATP di Doha 2026, Sinner batte Popyrin e conquista i quarti di finale Atp 1000 Madrid, Musetti batte Griekspoor in due set e conquista gli ottavi di finaleLorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open" , quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8.