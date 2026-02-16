Come Hyundai ha trasformato il WRC in un dominio Toyota

Hyundai ha subito un duro colpo nel WRC perché Toyota Gazoo Racing ha vinto 16 delle ultime 20 gare, dimostrando la superiorità della sua squadra. La marca coreana ha investito molto nella stagione, ma ancora fatica a tenere il passo. La differenza si vede anche nei dettagli, come l’affidabilità delle vetture e la strategia in corsa.

Un quadro chiaro emerge dal confronto tra le principali squadre del WRC: Toyota Gazoo Racing ha collezionato 16 vittorie nelle ultime 20 prove, delineando una fase di progresso costante e di superiorità tecnica. La scorsa stagione ha evidenziato una gestione efficace, capace di tradurre potenziale in risultati concreti su tutte le superfici, grazie a una vettura che ha saputo esprimersi al meglio in diverse condizioni. La GR Yaris Rally1 si conferma l'unico pacchetto sufficientemente competitivo da contendere il titolo tra le squadre impegnate al vertice. Gli equipaggi hanno mostrato affidabilità e ritmo costanti, permettendo a Latvala di guidare con una visione chiara del potenziale della vettura.