La Toyota del futuro | la Celica ispira la vettura WRC 2027

Una nota casa automobilistica sta lavorando alla nuova generazione di vetture da rally, con un modello che si ispira alla storica Celica. Nonostante le sfide attuali nel Campionato del Mondo, l'azienda continua a investire nello sviluppo di tecnologie e design innovativi per le competizioni rally. Questo impegno si traduce in un modello che promette di portare avanti la tradizione del marchio nel settore.

La partecipazione di una rinomata casa automobilistica al WRC resta centrale nonostante il periodo particolarmente critico vivido dal Campionato. È in corso lo sviluppo della vettura destinata a prendere il posto della GR Yaris Rally1 a partire dalla stagione 2027, con un progetto che punta a rafforzare l’identità del marchio nel rally sportivo. Dai test iniziali sono emerse immagini di un modello camuffato, caratterizzato da una silhouette nettamente diversa dai precedenti modelli di casa, evidenziando un incremento di volume nella zona posteriore. Il focus è posto su una vettura assimilabile a una nuova generazione, destinata a competere nel WRC a partire dalle prossime stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Toyota Celica GT-Four: lunga vitaLa Toyota Celica GT-Four è stata una vettura fondamentale per l’evoluzione del rally moderno.

