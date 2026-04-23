Dal 30 aprile, nelle sale italiane, sarà possibile vedere Wonderwell, il nuovo film che segna l’ultima presenza cinematografica di Carrie Fisher, nota per aver interpretato la Principessa Leia nella saga di Star Wars. Il film sarà accompagnato da una serata evento a Roma, dedicata alla proiezione e alla celebrazione dell’attrice. La pellicola rappresenta l’ultima apparizione cinematografica di Fisher, scomparsa nel 2016.

Arriva nelle sale italiane dal 30 aprile Wonderwell, presentato come l’ultimo film con Carrie Fisher, storica interprete della Principessa Leia nella saga di Star Wars. L’uscita sarà accompagnata da una distribuzione “evento” curata da Thalia Film e Blue Film, con una serie di appuntamenti speciali tra pubblico e stampa. Il film, già accolto positivamente a livello internazionale secondo la distribuzione, si inserisce tra fantasy e racconto di formazione, con un impianto visivo che punta a un pubblico trasversale. Nel cast figurano anche Rita Ora e Nell Tiger Free, affiancate da Megan Dodds e Vincent Spano, in una produzione che unisce elementi autoriali e suggestioni più popolari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Wonderwell, dal 30 aprile arriva in Italia l’ultimo film con Carrie Fisher: il debutto nelle sale accompagnato da una serata evento a Roma

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