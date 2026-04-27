Il nuovo film interpretato da Carrie Fisher sarà distribuito in Italia a partire dal 30 aprile, dopo essere stato acquisito da Thalia Film e Blue Film. Il lungometraggio, già apprezzato da pubblico e critica a livello internazionale, verrà presentato con eventi speciali che accompagneranno l’uscita ufficiale nelle sale italiane. La pellicola rappresenta l’ultimo progetto dell’attrice prima della sua scomparsa.

I distributori: “Un’opera che emoziona e lascia il segno” Sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 30 aprile Wonderwell, l’atteso ultimo film interpretato da Carrie Fisher, iconica figura del cinema internazionale, celebre per il ruolo della Principessa Leia nella saga di Star Wars creata da George Lucas. L’opera è stata acquisita per la distribuzione italiana da Thalia Film e Blue Film, che lanciano il titolo con una strategia evento e una serie di appuntamenti speciali dedicati al pubblico e alla stampa. Già presentato in diversi contesti internazionali, Wonderwell ha registrato un’accoglienza estremamente positiva, con un alto gradimento del pubblico e recensioni che ne sottolineano la qualità artistica, la forza visiva e l’intensità delle interpretazioni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - “WONDERWELL”, L’ULTIMO FILM DI CARRIE FISHER ARRIVA IN ITALIA: ACQUISIZIONE DI THALIA FILM E BLUE FILM, USCITA EVENTO DAL 30 APRILE

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