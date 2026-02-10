Wmf 2026 | Lombardo Wmf ‘focus su incontri B2b e su robotica applicata a industria e sociale’

A Bologna nel 2026 si terrà la nuova edizione di Wmf. Gli organizzatori puntano molto sulla parte B2b, con incontri tra aziende e professionisti del settore. Lombardo, uno dei responsabili, spiega che ci sarà un’attenzione speciale alla robotica applicata all’industria e alla società. La manifestazione si concentrerà su queste tematiche, con l’obiettivo di favorire contatti e progetti concreti.

"All'edizione 2026 a Bologna ci sarà una maggiore centralità della parte B2b, su cui stiamo lavorando molto. Ci sarà poi una presenza nutrita nell'area espositiva di chi porta una visione della robotica applicata non solo alla parte industriale, ma anche al cambiamento in ambito sociale. Infine, avremo una parte molto intensa di side-events dedicati alle aziende, sia dentro la manifestazione che fuori, nella città di Bologna, durante la tre giorni". Lo ha detto Cosmano Lombardo, founder & ceo di Search On Media Group ed ideatore del Wmf - We Make Future, in occasione dell'incontro con la stampa, organizzato al Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy per presentare l'edizione 2026 di Wmf - We Make Future, Fiera Internazionale B2B certificata su Innovazione Intelligenza Artificiale, Digitale, Tecnologie emergenti e Internazionalizzazione.

