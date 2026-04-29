Wired chiude 15 licenziamenti a Milano Il sindacato | Il conto umano dell’ultima mossa di Condé Nast Italia
Quindici licenziamenti. Wired, la rivista nata negli Stati Uniti nel 1993 e arrivata in Italia nel 2009, con la redazione in centro a Milano - chiude. All'annuncio, fatto nei giorni scorsi dallo stesso ceo di Condé Nast, Roger Lynch, fa seguito la battaglia dei sindacati. 15 licenziamenti a.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Wired Italia chiude dopo 15 anni: l’annuncio di Condé Nast nel giorno dello sciopero dei giornalisti
Leggi anche: Condé Nast annuncia: “Wired Italia cesserà la pubblicazione”
Altri aggiornamenti
Wired chiude, 15 licenziamenti a Milano. Il sindacato: Il conto umano dell’ultima mossa di Condé Nast ItaliaQuindici licenziamenti. Wired, la rivista nata negli Stati Uniti nel 1993 e arrivata in Italia nel 2009, con la redazione in centro a Milano - chiude. All' annuncio, fatto nei giorni scorsi dallo ... milanotoday.it
Wired chiude all’improvviso in Italia, decisione di Condé Nast scuote il panorama dei media digitaliWired Italia chiude: le ragioni dietro la decisione di Condé Nast Il 16 aprile 2026 l’amministratore delegato di Condé Nast, Roger Lynch, ha annunciat ... assodigitale.it