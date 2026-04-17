Wired Italia chiude dopo 15 anni | l’annuncio di Condé Nast nel giorno dello sciopero dei giornalisti

Wired Italia, rivista di tecnologia, cultura digitale e innovazioni, chiude i battenti dopo 15 anni di pubblicazioni. L’annuncio è arrivato giovedì 16 aprile da parte del Ceo di Condé Nast, che ha comunicato la sospensione della pubblicazione senza indicare una data futura. La notizia è stata diffusa nello stesso giorno in cui si è svolto uno sciopero dei giornalisti. La rivista era stata fondata nel 2009.

Chiude Wired Italia. Il Ceo di Condé Nast Roger Lynch ha annunciato proprio nel giorno dello sciopero dei giornalisti, giovedì 16 aprile, che la rivista di tecnologia, cultura digitale e innovazioni nata nel 2009 non sarà più pubblicata. Così come Glamour e Self. L’azienda nel 2025 ha chiuso in crescita, ma le tre testate non sono redditizie e “la loro gestione nella forma attuale limita la nostra capacità di investire nelle idee e nelle aree che guideranno la crescita futura”, scrive Lynch in una nota. “Sebbene rimanga un marchio globale forte “, Wired Italia non ha avuto secondo l’azienda un’ adeguata crescita come invece accaduto per gli altri Paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Medio Oriente, Giappone e Messico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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