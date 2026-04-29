Windows 11 troppo pesante | la rivoluzione degli script per snellirlo

Con la fine del supporto a Windows 10 prevista per ottobre 2025, si nota un aumento nell’uso di script PowerShell tra gli utenti. In risposta alle dimensioni elevate di Windows 11, sono stati proposti script specifici per ridurre la pesantezza del sistema operativo. Questi strumenti mirano a semplificare l’installazione e migliorare le prestazioni, facilitando la gestione e l’ottimizzazione del sistema.

? Cosa sapere Dopo la scadenza del supporto Windows 10 a ottobre 2025 cresce l'uso di script PowerShell.. Gli utenti utilizzano strumenti come quelli di Chris Titus per rimuovere servizi e telemetria.. Dopo la scadenza del supporto per Windows 10 avvenuta a metà ottobre 2025, l’adozione di Windows 11 ha subito un’accelerazione drastica, spingendo sempre più utenti verso soluzioni di debloating per contrastare un sistema operativo percepito come eccessivamente pesante e invasivo. Il passaggio forzato verso l’ultima generazione di software Microsoft non è stato privo di ostacoli tecnici. I requisiti hardware molto severi, insieme a scelte progettuali che molti esperti ritengono discutibili, hanno creato un terreno fertile per la nascita di un mercato informale di strumenti volti a snellire il sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11 troppo pesante: la rivoluzione degli script per snellirlo Notizie correlate Windows 11: rivoluzione in Esplora file e nuove funzioni di sicurezzaMicrosoft ha svelato ieri sera nuove build per i partecipanti al programma Insider, portando aggiornamenti cruciali a Esplora file, alla gestione... Gaming PC: RTX 4060 leader, Windows 11 in crescita ma Windows 10 resiste tra i videogiocatori nel 2026.Il panorama del gaming su PC, analizzato da un recente sondaggio di Steam, rivela una preferenza marcata per configurazioni di fascia media, con la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Miglior PC all in one: guida all’acquisto (aprile 2026); Migliori notebook sotto i 1000€ (aprile 2026); Miglior notebook: guida all’acquisto (aprile 2026); Migliori notebook per lavorare (aprile 2026). Windows 11, addio a un rimasuglio dell'interfaccia di Windows 8 x.com PhantomRPC: un bug di sicurezza critico in Windows RPC, ma Microsoft non rilascia fix Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/phantomrpc-un-bug-di-sicurezza-critico-in-windows-rpc-ma-microsoft-non-rilascia-fix/ A cura di Bajram Zeqiri #redhot - facebook.com facebook