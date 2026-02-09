Gaming PC | RTX 4060 leader Windows 11 in crescita ma Windows 10 resiste tra i videogiocatori nel 2026

Nel mondo del gaming su PC, la RTX 4060 si conferma come la scheda più usata dai videogiocatori nel 2026. I dati di Steam mostrano che le configurazioni di fascia media sono le più scelte, mentre Windows 11 cresce ma Windows 10 resiste ancora tra gli appassionati.

Il panorama del gaming su PC, analizzato da un recente sondaggio di Steam, rivela una preferenza marcata per configurazioni di fascia media, con la RTX 4060 che si conferma la scheda video più popolare tra i giocatori. Parallelamente, l’adozione di Windows 11 continua la sua lenta ma costante ascesa, mentre Windows 10, nonostante l’imminente fine del supporto, mantiene una presenza significativa tra gli utenti della piattaforma. Questo scenario, delineato da dati aggiornati a gennaio 2026, offre uno spaccato interessante sulle abitudini e le scelte tecnologiche della community videoludica. Il sondaggio di Valve, condotto su un campione significativo di utenti Steam, evidenzia come il sistema operativo Windows continui a dominare l’ecosistema, raggiungendo il 94,62% della base utenti a gennaio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gaming PC RTX4060

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gaming PC RTX4060

Argomenti discussi: Migliori schede video gaming (febbraio 2026); Configurazione PC: ecco le migliori per fascia di prezzo di Febbraio 2026; Quale PC comprare per giocare (febbraio 2026); Le migliori schede video economiche per dare una spinta anche ai pc più attempati.

PC gaming MSI MAG Infinite S3 con RTX 4060 al minimo storico!Volete un PC gaming ma non avete la possibilità ne la pazienza per assemblarne uno da zero? Allora la soluzione sta nell'acquisto di un computer assemblato e già pronto all'uso. Da questo punto di ... tomshw.it

Configurazione per il Full HD con RTX 4060 | 2024Oggi vi proponiamo una configurazione entry level dedicata al PC gaming, che vi permetterà di giocare a risoluzione Full HD (1080p) con una spesa contenuta. Questa build è adatta sia per i giochi ... tomshw.it

Ambassador Fertitta: “The Olympic Games create moments of connection far beyond the competition itself. On the margins of the Games, it’s been a pleasure to meet leaders, athletes, and cultural figures from Italy and around the world, all experiencing firsthan facebook